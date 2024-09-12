Управление образования администрации Ижевска временно возглавила Елена Рассомахина

Ижевск. Удмуртия. Начальником управления образования администрации Ижевска временно стала Елена Рассомахина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Ранее женщина работала начальником отдела дополнительного образования и воспитания. Её перевели на новую должность 10 сентября.

Напомним, что в октябре 2023 года на этот пост была назначена Софья Коротаева.

Наша справка: Елена Борисовна Рассомахина окончила УдГУ по специальности «География».

С 1994 года работала учителем географии в школе №25. В 2001 году она стала замдиректора по учебно-воспитательной работе.

С 2006 по 2007 годы Елена Рассомахина проходила переподготовку в Вятском государственном гуманитарном университете по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 2016 году стала директором СОШ №58.

В управление образования администрации Ижевска её приняли в сентябре 2024 года.