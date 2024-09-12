Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Управление образования администрации Ижевска временно возглавила Елена Рассомахина

14:50, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Управление образования администрации Ижевска временно возглавила Елена Рассомахина
14:50, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска
Фото: vk.com/elenarassomahina
276
0

На новый пост её перевели 10 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Начальником управления образования администрации Ижевска временно стала Елена Рассомахина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Ранее женщина работала начальником отдела дополнительного образования и воспитания. Её перевели на новую должность 10 сентября. 

Напомним, что в октябре 2023 года на этот пост была назначена Софья Коротаева. 

Наша справка: Елена Борисовна Рассомахина окончила УдГУ по специальности «География». 

С 1994 года работала учителем географии в школе №25. В 2001 году она стала замдиректора по учебно-воспитательной работе.

С 2006 по 2007 годы Елена Рассомахина проходила переподготовку в Вятском государственном гуманитарном университете по программе «Государственное и муниципальное управление». 

В 2016 году стала директором СОШ №58.

В управление образования администрации Ижевска её приняли в сентябре 2024 года. 

14:50, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска