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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Опровержение

17:07, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Опровержение
17:07, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
263
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#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#опровержение
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Речь идёт о новости про отсутствие сотрудников в Управлении благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска опровергли информацию, опубликованную на сайте «Сусанин» 18 июня. Речь идёт о новости про отсутствие сотрудников в Управлении благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска.

«В данный момент в Управлении благоустройства и охраны окружающей среды работают 16 сотрудников при штатной численности 27 единиц. Таким образом, штат управления укомплектован на 60%. Согласно ст. 43, 44 Закона РФ № 2124-I «О средствах массовой информации» прошу разместить опровержение размещенной недостоверной информации в сроки, установленные федеральным законодательством. В дальнейшем при подготовке материалов, касающихся деятельности органов местного самоуправления города Ижевска, прошу уточнять данные в Информационно-аналитическом управлении», — написали в администрации города.

 

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17:07, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
263
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#опровержение