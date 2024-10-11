Управление по физической культуре администрации Ижевска возглавил Сергей Гусев

Ижевск. Удмуртия. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска возглавил Сергей Гусев. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, к новым обязанностям он приступил 11 октября.

Напомним, бывшего начальника управления обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он использовал в личных целях на безвозмездной основе автомобиль, находящийся на балансе муниципальной спортивной школы.

Наша справка: Гусев Сергей Викторович родился 27 июля 1986 года в городе Устинов.

Окончил ИжГТУ имени М. Т. Калашникова по специальности «физическая культура и спорт» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2008 года работал инструктором-методистом по физкультуре в ЛД «Ижсталь».

С 2012 года трудился в спортшколе «Гвоздика», позднее став директором этого учреждения.