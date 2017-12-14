На данный момент вопрос состоит в том, сколько будет стоить предприятие и какая помощь от сделки будет бюджету муниципалитета.

Ижевск. Удмуртия. «Ижевские электрические сети» могут продать «Удмуртэнерго». Как рассказал журналистам глава Ижевска Юрий Тюрин, на данный момент вопрос состоит в том, сколько будет стоить предприятия и какая помощь от сделки будет бюджету муниципалитета.

«Электросети, там концессии не требуются. Они справляются со всеми задачами. Единственный вопрос, который обсуждается – продажа из в «Удмуртэнерго», в сетевую компанию. Вопрос обсуждается. Это госкорпорация, такой вариант возможен, но, я думаю, это не в ближайшее время. Вопрос, сколько это будет стоить, и какая помощь будет бюджету. И что мы на это решим. Если мы под это построим школу или обновим пассажирский транспорт – то об этом можно говорить», - рассказал Юрий Тюрин.

Он также отметил, что в следующем году власти могут продать Банно-прачечное хозяйство и Дом моделей.

Наша справка:

«Удмуртэнерго» является филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - единой операционной компании с центром ответственности в Нижнем Новгороде, являющейся основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.