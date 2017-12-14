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      «Ижевские электрические сети» могут продать «Удмуртэнерго»

      16:12, 14 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      16:12, 14 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      371
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#приватизация
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      371
      0

      На данный момент вопрос состоит в том, сколько будет стоить предприятие и какая помощь от сделки будет бюджету муниципалитета.

      Ижевск. Удмуртия. «Ижевские электрические сети» могут продать «Удмуртэнерго». Как рассказал журналистам глава Ижевска Юрий Тюрин, на данный момент вопрос состоит в том, сколько будет стоить предприятия и какая помощь от сделки будет бюджету муниципалитета.

      «Электросети, там концессии не требуются. Они справляются со всеми задачами. Единственный вопрос, который обсуждается – продажа из в «Удмуртэнерго», в сетевую компанию. Вопрос обсуждается. Это госкорпорация, такой вариант возможен, но, я думаю, это не в ближайшее время. Вопрос, сколько это будет стоить, и какая помощь будет бюджету. И что мы на это решим. Если мы под это построим школу или обновим пассажирский транспорт – то об этом можно говорить», - рассказал Юрий Тюрин.

      Он также отметил, что в следующем году власти могут продать Банно-прачечное хозяйство и Дом моделей.

      Наша справка:

      «Удмуртэнерго» является филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - единой операционной компании с центром ответственности в Нижнем Новгороде, являющейся основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

      16:12, 14 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      371
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#приватизация

       

       

       

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