Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 17 по 21 марта будут проводиться технические работы по замене старых линий системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Звук метронома может быть слышен с 9:00 по 17:00 продолжительностью до 15 минут. Работы будут проводиться на участке улицы Удмуртская от Воткинского шоссе до улицы Кирова, а также на улицах Холмогорова и Дзержинского.

Жителей и гостей Ижевска просят сохранять спокойствие.

Напомним, масштабная проверка системы оповещения населения в Удмуртии проводилась 5 марта.