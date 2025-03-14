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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске с 17 по 21 марта проведут проверку системы оповещения

15:40, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске с 17 по 21 марта проведут проверку системы оповещения
15:40, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#система оповещения\n#Администрация Ижевска\n#работы
Источник фото: ИА «Сусанин»
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На улице можно будет услышать звук метронома.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 17 по 21 марта будут проводиться технические работы по замене старых линий системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Звук метронома может быть слышен с 9:00 по 17:00 продолжительностью до 15 минут. Работы будут проводиться на участке улицы Удмуртская от Воткинского шоссе до улицы Кирова, а также на улицах Холмогорова и Дзержинского.

Жителей и гостей Ижевска просят сохранять спокойствие.

Напомним, масштабная проверка системы оповещения населения в Удмуртии проводилась 5 марта.

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15:40, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#система оповещения\n#Администрация Ижевска\n#работы