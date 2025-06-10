Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска пообещали ограничить доступ горожан к заброшенным домам на улице Базисной. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Удмуртская Республика» в соцсети «ВКонтакте».

«Доступ в разрушающиеся постройки всегда открыт. Зайти в них могут как маргиналы в поисках ночлега, так и дети, ищущие приключений в каникулы. По соседству гимназия, детсад, школа искусств и школа футбола, поэтому родители забили тревогу», — передаёт сообщество.

При этом год назад Народный фронт уже обращался к городским властям, но безрезультатно. В этот раз сотрудники администрации Ижевска заявили, что участок приведут в порядок до конца июня.

Народный фронт сообщил, что будет контролировать ситуацию.