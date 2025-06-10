Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

Ограничить доступ к «заброшкам» на Базисной пообещали власти Ижевска

10:54, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Ограничить доступ к «заброшкам» на Базисной пообещали власти Ижевска
10:54, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
108
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#заброшенные здания\n#Народный фронт
Источник фото: ИА «Сусанин»
108
0

Привести участок в порядок они должны до конца июня.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска пообещали ограничить доступ горожан к заброшенным домам на улице Базисной. Об этом сообщается в группе «Народный фронт | Удмуртская Республика» в соцсети «ВКонтакте».

«Доступ в разрушающиеся постройки всегда открыт. Зайти в них могут как маргиналы в поисках ночлега, так и дети, ищущие приключений в каникулы. По соседству гимназия, детсад, школа искусств и школа футбола, поэтому родители забили тревогу», — передаёт сообщество.

При этом год назад Народный фронт уже обращался к городским властям, но безрезультатно. В этот раз сотрудники администрации Ижевска заявили, что участок приведут в порядок до конца июня.

Народный фронт сообщил, что будет контролировать ситуацию.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:54, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
108
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#заброшенные здания\n#Народный фронт