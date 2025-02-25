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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Пазелов в Ижевске пожаловались на стаю бродячих собак

13:30, 25 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жители Пазелов в Ижевске пожаловались на стаю бродячих собак
13:30, 25 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные\n#собаки\n#ветеринария\n#Администрация Ижевска
Источник фото: сообщество «Злой Ижевчанин» «ВКонтакте»
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Конкретных сроков отлова животных пока нет.

Ижевск. Удмуртия. В нескольких городских пабликах Ижевска местные жители пожаловались на большую стаю бездомных собак в микрорайоне Пазелы.

«В микрорайоне Пазелы бегает много бездомных собак, около десяти. Кидаются на машины. Выбегают на проезжую часть, создавая препятствия для водителей. А самое главное – кидаются на людей», – говорится в посте.

Горожане опасаются, что ситуация с большой стаей собак может привести к трагедии.

В администрации Ижевска ответили в комментариях, что заявка принята в работу. «После заключения муниципального контракта указанная заявка будет отработана. Конкретных сроков, к сожалению, нет», – добавили в администрации.

Как сообщает Главное управление ветеринарии республики, в 2025 году в Удмуртии выделен 31 млн рублей на отлов-стерилизацию-вакцинацию и возврат в естественную среду обитания бродячих животных.

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13:30, 25 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные\n#собаки\n#ветеринария\n#Администрация Ижевска