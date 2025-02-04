Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Суд обязал администрацию Ижевска поставить пандус для инвалида в одном из подъездов

14:25, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Суд обязал администрацию Ижевска поставить пандус для инвалида в одном из подъездов
14:25, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прокуратура Удмуртии\n#инвалиды\n#доступная среда\n#Администрация Ижевска
Источник фото: unsplash.com (Julius Carmine)
51
0

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Суд в Ижевске обязал администрацию города обустроить пандус в подъезде дома, где проживает инвалид. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В прокуратуру Ижевска обратился инвалид-колясочник. Он пожаловался, что в подъезде дома, где он проживает, нет специального инвалидного пандуса, из-за чего он не может самостоятельно выйти на улицу.

Прокурор направил исковое заявление об обеспечении подъезда подобным устройством в суд, где оно было удовлетворено. Суд потребовал от администрации Ижевска обеспечить соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее в Ижевске с аналогичной проблемой столкнулась женщина-инвалид. Дело на свой контроль взяло следственное управление СК России по Удмуртии.

14:25, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прокуратура Удмуртии\n#инвалиды\n#доступная среда\n#Администрация Ижевска