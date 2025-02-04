Ижевск. Удмуртия. Суд в Ижевске обязал администрацию города обустроить пандус в подъезде дома, где проживает инвалид. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В прокуратуру Ижевска обратился инвалид-колясочник. Он пожаловался, что в подъезде дома, где он проживает, нет специального инвалидного пандуса, из-за чего он не может самостоятельно выйти на улицу.

Прокурор направил исковое заявление об обеспечении подъезда подобным устройством в суд, где оно было удовлетворено. Суд потребовал от администрации Ижевска обеспечить соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее в Ижевске с аналогичной проблемой столкнулась женщина-инвалид. Дело на свой контроль взяло следственное управление СК России по Удмуртии.