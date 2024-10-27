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В Ижевске прошла приёмка улицы Ленина после ремонта

11:00, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске прошла приёмка улицы Ленина после ремонта
11:00, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
400
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#благоустройство\n#ремонт тротуаров\n#ремонт дорог\n#ремонт улиц
Источник фото: пресс-служба администрации города Ижевска
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Проверили улицу и на предмет доступности для маломобильных граждан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 октября провели приёмку ремонтных работ на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Улица в этом году значительно преобразилась. На ней обновлены инженерные коммуникации, заменены трамвайные пути, отремонтированы проезжая часть и тротуары, высажены новые деревья.

Для маломобильных граждан сделаны съезды с тротуаров. Пешеходные переходы выстроены так, чтобы по ним можно было спокойно проехать на коляске, в том числе, через трамвайные рельсы. Также по тротуарам могут передвигаться люди с ограничениями по зрению.

«До конца ноября на Ленина установят новые остановочные павильоны, размещаться они будут на тротуарах. Также уложат искусственные дорожные неровности. А на регулируемых пешеходных переходах обустроят ограждения до 50 м в каждую сторону», – делятся планами в администрации.

11:00, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
400
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#благоустройство\n#ремонт тротуаров\n#ремонт дорог\n#ремонт улиц