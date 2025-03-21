Ижевск. Удмуртия. Администрации Ижевска и Завьяловского района не планируют ремонтировать дорогу к СНТ «Вараксино».

Ранее в сообществе «Народный фронт | Удмуртская Республика» опубликовали запись о бесхозной дороге, ведущей в садовое товарищество «Вараксино». Дорогу не ремонтируют — летом она разбита, а зимой не чистится. Автор отметил, что дорога принадлежит Завьяловскому району, но СНТ находится в пределах Ижевска. Из-за этого никто не берёт дорогу на свой баланс.

В Завьяловском районе «Сусанину» ответили, что дорога не числится в реестре муниципальных дорог и «имеет все признаки бесхозяйного объекта».

«Учитывая, что дорога не ведёт к населённому пункту в границах Завьяловского района, и СНТ находится в границах Ижевска, Администрация Завьяловского района не планирует обслуживание указанной дороги. По факту дорога является межмуниципальной, поэтому Администрация района неоднократно предлагала взять её на баланс содержания Миндортрансу УР или Администрации Ижевска», — говорится в сообщении.

В свою очередь в администрации города указали на то, что дорога находится в пределах Завьяловского района, из-за чего ремонт объекта за счёт городского бюджета «будет являться нецелевым использованием бюджетных средств, и влечёт уголовную ответственность». В ответе горадминистрация указала также на то, что они не владеют информацией, в чьём ведении или оперативном управлении находится дорога.

«Если дорога муниципальная, ремонт возможен за счёт средств бюджета Удмуртской Республики и (или) района при участии в программе «Инициативное бюджетирование» и реализации проектов, направленных на решение вопросов местного значения за счёт самообложения граждан. Для этого необходимо создать инициативную группу, разработать проект, привлечь спонсоров», — рассказали в администрации столицы.

Желающих узнать подробности программы направили в администрацию Завьяловского района. В администрации Ижевска также добавили, что пока нет возможности предложить какой-либо вариант решения проблемы без информации о дороге (её принадлежности, характеристики, категории и состояния).