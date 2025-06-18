Ижевск. Удмуртия. Управление благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска укомплектовано на 60% — там работают 16 сотрудников при штатной численности 27 единиц.

Ранее «Сусанин» опубликовал новость о том, что в подразделении некому работать, однако позже это сообщение пришлось опровергнуть.

16 апреля 2025 года корреспондент «Сусанина» отправил на официальную почту администрации Ижевска информационный запрос, связанный с благоустройством. Подчеркнём, что по Закону «О СМИ» органы госвласти должны ответить на запрос в течение семи дней или прислать уведомление об отсрочке ответа в случае, если требуемая информация не может быть представлена в указанное время. В течение семи дней ответа от администрации не последовало.

7 мая корреспондент направил вопрос о сроках получения ответа. Затем, 13 мая 2025 года, работник «Сусанина» написал личное сообщение сотруднику Информационно-аналитического управления Ижевска с вопросом о сроках подготовки ответа на запрос. Так как сообщение осталось без ответа, корреспондент продублировал его 14 мая.

На него «Сусанину» ответили с просьбой позвонить по номеру *** для получения информации по запросу. В ходе звонка изданию сообщили, что в отделе благоустройства осталась работать один сотрудник, «которая утверждает, что у неё очень много работы и она не успевает ответить». Сотрудник Информационно-аналитического управления подтвердила эту информацию в переписке с корреспондентом.

Спустя месяц без ответа, а именно 18 июня, «Сусанин» вновь решил обратиться с вопросом о сроках подготовки ответа на информационный запрос, ответ на который должны были прислать ещё в апреле. Позвонив по номеру ***, корреспонденту сказали, что та единственная сотрудница уволилась. Корреспонденту также сообщили следующее: «Я передала сообщение Управлению благоустройства и охраны окружающей среды, но там вообще некому работать». Усомнившись в этой информации, так как тяжело представить, чтобы в целом структурном подразделении горадминистрации не осталось сотрудников, а также потому, что ранее говорилось лишь об отделе благоустройства, корреспондент «Сусанина» обратился к сотруднику Информационно-аналитического управления с вопросом: «Получается, в Управлении благоустройства сейчас никто не работает или речь об отделе Управления благоустройства?». На это сообщение руководитель сказала: «Там острая нехватка людей, отсюда все проблемы».

В результате «Сусанин» написал новость с заголовком: «В Управлении благоустройства Ижевска некому работать», ссылаясь на фразу, сказанную в ходе телефонного разговора по номеру, который предоставили для связи.

В администрации города, опровергая новость, попросили уточнять данные в Информационно-аналитическом управлении, как и сделал ранее корреспондент, не получивший ответа на свой вопрос.