27 тротуаров дополнительно отремонтируют в Ижевске этим летом

Из республиканского бюджета направят 125 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске этим летом дополнительно благоустроят 27 тротуаров. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

В список вошли 10 объектов, которые выбрали сами жители, 10 – по рекомендации Общественной палаты Ижевска и 7 - по предписаниям надзорных органов. На некоторых из них обустроят велодорожки. Где именно они появятся – решат после обсуждения вопроса с велосипедистами.

В целом работы обойдутся в 125 млн рублей, деньги выделят из республиканского бюджета.

Итоги интернет-голосования:

-улица Ленина от дома № 140а по улице Ленина до дома № 152 по улице Ленина;

-улица Кирова от улицы Карла Маркса до улицы Нижняя (по ходу движения в мкр. Металлург);

-улица Нижняя от улицы 4-я Подлесная до улицы Кирова;

-улица Молодежная от улицы Надежды Курченко до улицы Рупасова (восточная сторона);

-проспект Калашникова от улицы Молодежной до улицы Союзной;

-улица Союзная от дома № 161 по улице Союзная до улицы Сабурова;

-улица Автозаводская от улицы Петрова до пр. Копровый;

-улица Н. Курченко от улицы Маслюкова до улицы Молодёжной;

-улица Петрова от улицы Рупасова до улицы Сабурова (восточная сторона);

-улица Маслюкова от улицы Ленина до пр. Калашникова (с двух сторон).



Выбор Общественной палаты Ижевска:

-улица Баранова от улицы Новошестнадцатой до улицы Мужвайской;

-улица Оружейника Драгунова от улицы Мужвайской до улицы Клубной (северная сторона);

-улица Школьная от улицы Фруктовой до улицы 50 лет ВЛКСМ (восточная сторона);

-переулок Северный от улицы Пушкинской до улицы Максима Горького;

-улица 1-ая Подлесная от улицы 30 лет Победы до улицы Песочной (вдоль детского сада и детской поликлиники);

-улица Коммунаров от улицы Ленина до улицы Карла Либкнехта (восточная сторона, вдоль школы и детских садов);

-улица Первомайская от улицы П.Блинова до ТЦ «Пассаж»;

-улица Ленина от улицы Халтурина до улицы Карлутская набережная (северная сторона);

-проезд от улицы 9 Января до улицы Буммашевской со стороны домов № 211, 213, 215, 197а по улице 9 Января;

-улица Серова от улицы Тимирязева до улицы 10 лет Октября.



Тротуары по предписаниям и обращениям:

-улица Новоцентральная, улица Ершовская, улица Киварская;

-улица 40 лет Победы от улицы Ленина до улицы Первомайской и улица Ухтомского от 40 лет Победы до Курортной (северная сторона и южная сторона с подходом к д. 24 по ул. Ухтомского);

-улица Сельская от дома № 6 до дома № 16;

-улица Выставочная от д. 57 блок 9 по улице Воткинское Шоссе до улицы Сельской;

-улица Живсовхозная от улицы Новая до улицы Куреговская и ул. Куреговская от ул. Живсовхозная до ул. Васильковая;

-улица Пойма от остановки «ул. Самолетная» до д. 19 по улице Пойма;

-улица Краева, в районе БУЗ УР «ГБ №3 МЗ УР».

Напомним, помимо перечисленных 27 тротуаров, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске благоустроят еще 20 объектов.