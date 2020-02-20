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27 тротуаров дополнительно отремонтируют в Ижевске этим летом

14:31, 20 февраля, 2020
Анна Торхова
27 тротуаров дополнительно отремонтируют в Ижевске этим летом
14:31, 20 февраля, 2020
Анна Торхова
258
0
#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#тротуары
Фото: arzik2
258
0

Из республиканского бюджета направят 125 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске этим летом дополнительно благоустроят 27 тротуаров. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

В список вошли 10 объектов, которые выбрали сами жители, 10 – по рекомендации Общественной палаты Ижевска и 7 - по предписаниям надзорных органов. На некоторых из них обустроят велодорожки. Где именно они появятся – решат после обсуждения вопроса с велосипедистами.

В целом работы обойдутся в 125 млн рублей, деньги выделят из республиканского бюджета.

Итоги интернет-голосования:
-улица Ленина от дома № 140а по улице Ленина до дома № 152 по улице Ленина;
-улица  Кирова от улицы Карла Маркса до улицы Нижняя (по ходу движения в мкр. Металлург);
-улица Нижняя от улицы 4-я Подлесная до улицы Кирова;
-улица Молодежная от улицы Надежды Курченко до улицы Рупасова (восточная сторона);
-проспект Калашникова от улицы Молодежной до улицы Союзной;
-улица Союзная от дома № 161 по улице Союзная до улицы Сабурова;
-улица Автозаводская от улицы Петрова до пр. Копровый;
-улица Н. Курченко от улицы Маслюкова до улицы Молодёжной;
-улица Петрова от улицы Рупасова до улицы Сабурова (восточная сторона);
-улица Маслюкова от улицы Ленина до пр. Калашникова (с двух сторон).

Выбор Общественной палаты Ижевска:
-улица Баранова от улицы Новошестнадцатой до улицы Мужвайской;
-улица Оружейника Драгунова от улицы Мужвайской до улицы Клубной (северная сторона);
-улица Школьная от улицы Фруктовой до улицы 50 лет ВЛКСМ (восточная сторона);
-переулок Северный от улицы Пушкинской до улицы Максима Горького;
-улица 1-ая Подлесная от улицы 30 лет Победы до улицы Песочной (вдоль детского сада и детской поликлиники);
-улица Коммунаров от улицы Ленина до улицы Карла Либкнехта (восточная сторона, вдоль школы и детских садов);
-улица Первомайская от улицы П.Блинова до ТЦ «Пассаж»;
-улица Ленина от улицы Халтурина до улицы Карлутская набережная (северная сторона);
-проезд от улицы 9 Января до улицы Буммашевской со стороны домов № 211, 213, 215, 197а по улице 9 Января;
-улица Серова от улицы Тимирязева до улицы 10 лет Октября.

Тротуары по предписаниям и обращениям:
-улица Новоцентральная, улица Ершовская, улица Киварская;
-улица 40 лет Победы от улицы Ленина до улицы Первомайской и улица Ухтомского от 40 лет Победы до Курортной (северная сторона и южная сторона с подходом к д. 24 по ул. Ухтомского);
-улица Сельская от дома № 6 до дома № 16;
-улица Выставочная от д. 57 блок 9 по улице Воткинское Шоссе до улицы Сельской;
-улица Живсовхозная от улицы Новая до улицы Куреговская и ул. Куреговская от ул. Живсовхозная до ул. Васильковая;
-улица Пойма от остановки «ул. Самолетная» до д. 19 по улице Пойма;
-улица Краева, в районе БУЗ УР «ГБ №3 МЗ УР».

Напомним, помимо перечисленных 27 тротуаров, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске благоустроят еще 20 объектов.

14:31, 20 февраля, 2020
Анна Торхова
258
0
#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#тротуары

 

 

 


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