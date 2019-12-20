Глава Ижевска назвал причину задержки продажи второй части «Электрических сетей»

Её стоимость оценивается в 508 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал задержку продажи второй части имущества АО «Ижевские электрические сети». Сроки сделки сдвигались уже два раза.

По словам Бекмеметьева, вторая часть электросетей не может быть не продана. Однако городское сообщество задаётся вопросом о растянувшихся сроках.

«Сначала назывался май, потом конец этого года. Вот уже близится Новый год, а продажа так и не состоялась. У меня, как у главы города, это не вызывает беспокойства. Задержка заключается в том, что у наших вертикально-интегрированных корпораций, в том числе и у «Россетей», есть своя инвестиционная программа. Внесение в эту программу нашего второго лота имущества — основная причина, которая не позволила нам в этом году его продать. На будущий год формируется инвестпрограмма, включающая второй лот электросетей. Сейчас я не хочу называть конкретных дат, но стоит заметить, что если мы к концу второго квартала 2020 года не сможем продать вторую часть имущества электросетей, то у нас возникнет риск с оплатой тех работ, которые мы не остановили. А их мы обязаны реализовать до конца», — заявил Олег Бекмеметьев.

Напомним, что продажа 78% имущества «Ижевских электрических сетей», стоимостью 2,16 млрд рублей, состоялась в декабре 2018 года. Новым владельцем стала дочерняя компания «Россетей».