Супруга экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева заявила, что лишена внешней защиты

Ижевск. Удмуртия. Супруга экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева поделилась с читателями в соцсетях предновогодним постом, полным грусти. Напомним, бывшего градоначальника суд оставил в СИЗО до 25 января.

«Мы с Олегом познакомились ещё студентами и с тех пор каждый Новый год встречали вместе… А сегодня наша жизнь раскололась на до и после… Но мы продолжаем жить дальше, поддерживая друг друга и не предавая себя, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, пусть даже нам не дают свиданий. Мы с мамой Олега, лишённые внешней защиты, не ждём утешений и жалости со стороны. Мы, словно воины света, идём сквозь сумрак реальности, который внезапно накрыл нас», — написала Галина Бекмеметьева.

Она призвала верить, что завтра непременно наступит, «где мы будем жить дальше, любить, верить и доверять».