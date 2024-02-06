Экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева оставили под стражей

Ижевск. Удмуртия. Адвокаты экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева попросили изменить их подзащитному меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, которая не связана с лишением свободы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Апелляционную жалобу на постановление Индустриального суда, которым Бекмеметьева оставили под стражей по 24 марта, 6 февраля рассмотрел Верховный суд Удмуртии. Защита просила перевести Олега Николаевича под домашний арест или избрать иную меру пресечения. По их мнению, тяжесть обвинения, наличие возможности воспрепятствовать производству — эти обстоятельства суд учел при изменении меры, но они не могут быть основанием для продления срока нахождения под стражей.

Также адвокаты считают, что следователь не представил новых доводов при подаче ходатайства о продлении срока содержания под стражей еще на два месяца. По мнению защиты, не учтены их доводы о волоките, а также состояние здоровья Олега Бекмеметьева.

Верховный суд признал законным и обоснованным решение Индустриального районного суда.

Напомним, бывший глава Ижевска находится в СИЗО с сентября 2023 года. Защита пыталась оспорить решение суда об отправке в СИЗО, но Верховный суд оставил обвиняемого под стражей.

Олега Николаевича обвиняют по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».