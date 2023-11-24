Супруга экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева поблагодарила людей за поддержку

Ижевск. Удмуртия. Супруга бывшего главы Ижевска Галина Бекмеметьева опубликовала пост в соцсетях вечером 23 ноября. Она поделилась чувствами после заседания суда, на котором её мужа оставили в СИЗО ещё на два месяца.

«Дорогие друзья и все те, кто переживают за нашу семью и находятся рядом с нами в эти трудные и страшные времена. Чуда не произошло, Олег по-прежнему в изоляторе. Только сегодня я немного пришла в себя после суда, на котором Олегу Николаевичу продлевали меру пресечения <…> Столько надежд было на этот суд, на судью, который услышит нас, вникнет в это безумие и вынесет верное решение. Как я вам всем благодарна за поддержку, такое количество людей не остались в стороне, только в Глазове были собраны 500 подписей обычных горожан, в Ижевске сотни людей встали на защиту Олега Николаевича. Но, к сожалению, ничто не повлияло на мнение судьи, ни многочисленные грамоты и благодарности Олега Николаевича, ни прошения различных обществ, ни поручительство Церкви, ни состояние его здоровья», — написала Галина Бекмеметьева.

Напомним, суд оставил бывшего градоначальника под стражей до 25 января 2024 года.