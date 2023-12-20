Руководителю компании-застройщика из Ижевска Олегу Бушмакину избрали меру пресечения

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения предпринимателю Олегу Бушмакину в виде запрета определённых действий. Заседание суда прошло в среду, 20 декабря. На нём присутствовал корреспондент «Сусанина».

Олега Валентиновича задержали в качестве подозреваемого по «Делу Бекмеметьева» накануне, 19 декабря, поместив в изолятор временного содержания.

Напомним, на первом судебном заседании по делу экс-главы Ижевска была озвучена позиция следствия — якобы в 2021 году Олег Бекмеметьев передал в собственность строительной компании ООО «Специализированный застройщик «Ухтомского один» земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Руководителем этой компании и является Олег Бушмакин.

Органами предварительного cледcтвия он обвиняетcя в том, что c января по авгуcт 2021 года в интереcах возглавляемых им различных коммерчеcких организаций, из корыcтной заинтереcованноcти, cклонил ранее знакомого главу Ижевcка Олега Бекмеметьева на иcпользование cвоих должноcтных полномочий вопреки интереcам cлужбы путём незаконного предоcтавления заcтройщику земельных учаcтков и заключения cоглашения о перераcпределении земельных учаcтков в пользу заcтройщика. В результате из cобcтвенноcти города безвозвратно выбыл земельный учаcток, а заcтройщик добилcя получения указанного земельного учаcтка без торгов по заниженной cтоимоcти, тем cамым увеличил площадь планируемой заcтройки многоквартирного дома.

В ходе судебного заседания 20 декабря следствие потребовало запретить обвиняемому осуществлять некоторые действия. Например, с 19:00 до 07:00 не выходить за пределы земельного участка, на котором расположен дом, где проживает Олег Бушмакин. Также не посещать здания администрации Ижевска, Минстроя Удмуртии, прокуратуру Октябрьского района Ижевска, увеселительных заведений — чтобы не было возможности общаться со свидетелями по делу.

Сам Олег Валентинович заявил, что не согласен с обвинением и считает его абсурдным; со следствием сотрудничает и не пытается ему препятствовать. От органов следствия не скрывался и не собирается скрываться.

Сторона защиты не стала протестовать с предложенной мерой, отметив, что ввиду ненормированного рабочего дня Олега Бушмакина время нахождения по месту жительства необходимо изменить на период с 22:00 до 06:00.

Суд установил указанные выше действия как запретные, дома находиться Олегу Бушмакину придётся с десяти вечера до шести утра; выходить в интернет и звонить в это время нельзя. Запрет вынесли до 25 января 2024 года. Суд освободил Олега Бушмакина в зале суда и разрешил ему самостоятельно отправиться домой.

Отметим, что также Олег Бушмакин руководит ООО «РЕСУРС», ООО «Специализированный застройщик „Союз“» и является учредителем компаний «Специализированный застройщик „Ухтомского один“», ООО «Континент», ООО «Домостроительная компания» и других.

Родился Олег Валентинович в Ижевске в 1969 году, окончил школу №8 и Институт экономики и управления Удмуртского госуниверситета. Является участником Ночной хоккейной лиги в позиции защитника.