Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил в СИЗО экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева. Заседание состоялось во вторник, 5 декабря. Корреспондент «Сусанина» побывал на нём.

Напомним, Индустриальный райсуд Ижевска решил продлить ещё на два месяца срок содержания в СИЗО бывшего градоначальника - до 25 января 2024 года. Защита с этим не согласилась и подала апелляцию.

Верховный суд рассмотрел предоставленные ходатайства и принял решение оставить обвиняемого под стражей. Отметим, что впервые судебное заседание посетил действующий глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Накануне судебного заседания супруга Олега Николаевича вновь разместила в соцсетях пост со словами благодарности людям, оказывающим поддержку её семье.

«Вот уже третий месяц мой супруг находится в следственном изоляторе. <…> Последние несколько месяцев сделали нас сильными, готовыми ко всему, однако мы всё же надеемся, что Верховный суд УР вникнет в рассмотрение жалобы и примет решение, основанное на объективности и справедливости. <…> Друзья, ещё раз, хочу выразить всем вам нашу благодарность, кто не боится открыто поддержать Олега Николаевича, кто не остался в стороне и находится рядом с нами, Низкий Вам поклон!», — написала Галина Бекмеметьева.

Мама экс-главы Лилия Бекмеметьева также поделилась в соцсетях историей о своей маме — бабушке экс-главы Ижевска, которая была одной из многочисленных жертв принудительного переселения немцев Поволжья в 1941 году.