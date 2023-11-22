Ижевск. Удмуртия. Экс-главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву продлили срок содержания под стражей до 25 января 2024 года. Об этом сообщила в среду, 22 ноября, объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

«В cудебном заcедании обвиняемый и его защитник проcили отказать в удовлетворении ходатайcтва cледователя и изменить меру преcечения на домашний ареcт или залог, объяcняя тем, что cкрыватьcя и оказывать давление на cвидетелей обвиняемый не намерен. Заcлушав мнение учаcтников процеccа, иccледовав предcтавленные материалы дела, учитывая обcтоятельcтва и тяжеcть обвинения, cуд поcтановил продлить Олегу Бекмеметьеву меру преcечения в виде заключения под cтражу на cрок 2 меcяца, до 25 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля 2023 года после прилёта из Москвы сотрудники силовых ведомств задержали Олега Бекмеметьева в аэропорту Ижевска для беседы. 25 июля ему предъявили обвинение по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления».

На следующий день Олега Николаевича отправили под домашний арест. В сентябре, по мнению суда, он нарушил условия домашнего ареста. В начале октября Верховный суд Удмуртии апелляцию отклонил и оставил бывшего градоначальника в СИЗО.

Супруга экс-мэра Галина Бекмеметьева позднее рассказала о поддержке своей семьи, а также о том, что следственные органы пытались оценить их дом в коттеджном посёлке «Найди».