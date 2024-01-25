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«Я верю в моего мужа»: супруга экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева поделилась эмоциями

11:20, 25 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«Я верю в моего мужа»: супруга экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева поделилась эмоциями
11:20, 25 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
383
0
#Ижевск\n#суд\n#Олег Бекмеметьев
Фото: vk.com (Галина Бекмеметьева)
383
0

Она высказалась в соцсетях после суда, который продлил время заключения под стражей её мужа.

Ижевск. Удмуртия. Супруга экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева поделилась в соцсетях эмоциями после заседания суда, который продлил ещё на два месяца срок содержания в СИЗО её мужа.

«Спустя четыре месяца, проведённых в СИЗО, моему мужу Олегу Бекмеметьеву не изменили меру пресечения. <…> Как найти что-то хорошее в этой жизни, <…>, как не пускать в своё сердце ненависть?! Я по-прежнему верю в моего мужа», — написала Галина Бекмеметьева.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что свидания с супругом им запрещены, они «поддерживают друг друга, понимая, что как только внутри сломаешься, в этот момент всё и рухнет...»

Напомним, изначально бывшего мэра в конце июля 2023 года отправили под домашний арест. В конце сентября его перевели в СИЗО. Срок нахождения под стражей продлевался. 23 января Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок содержания под стражей до конца марта. Таким образом, общий срок ограничения свободы Олега Бекмеметьева на время следствия может достигнуть восьми месяцев. Из прошедших пока шести месяцев он не был дома и не общался с родными уже четыре месяца.

23 января Галине Бекмеметьевой пришлось покинуть зал суда перед заседанием, потому что она проходит свидетелем по делу. 

11:20, 25 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
383
0
#Ижевск\n#суд\n#Олег Бекмеметьев