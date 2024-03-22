Руководителю компании-застройщика из Ижевска Олегу Бушмакину продлили меру пресечения

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный райсуд Ижевска продлил меру пресечения гендиректору ООО «Ресурс» и фактическому руководителю ООО «Специализированный застройщик «Ухтомского один» Олегу Бушмакину. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии в пятницу, 22 марта.

Напомним, следствие обвиняет Олега Бушмакина по части статье 285 УК РФ «Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями». Олег Валентинович якобы с января по август 2021 года в интересах возглавляемых им различных коммерческих организаций и из корыстной заинтересованности склонил ранее знакомого главу Ижевска Олега Бекмеметьева на использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы.

В декабре 2023 года Олегу Бушмакину суд назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, суд продлил Олегу Бушмакину меру пресечения в виде запрета определённых действий на два месяца — по 25 мая 2024 года с сохранением ранее установленных в отношении него ряда запретов.