Деньги от продажи первой части «Ижевских электросетей» поступят в муниципалитет в марте

Итоги сделки власти города намерены подводить в начале июня.

Ижевск. Удмуртия. Деньги от продажи первой части имущества (чуть более 80%) «Ижевских электрических сетей» (далее ИЭС) поступят в муниципалитет в марте. Как сообщил журналистам глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев, итоги сделки власти города намерены подводить в начале июня.

«Сейчас мы отрабатываем юридические, правовые и корпоративные вопросы […] по изъятию денежных средств в муниципалитет. Первое поступление средств в муниципалитет мы ожидаем в первых числах марта. […] Это ровно тот промежуток времени, в течение которого необходимо провести все легитимно значимые процедуры», - рассказал Бекмеметьев.

Отметим, что за уже проданную часть имущества ИЭС получили от «МРСК Центра и Приволжья» («дочка» компании «Россети») около 2,16 млрд рублей без учета НДС. На данный момент власти города не готовы назвать точную стоимость оставшегося имущества, но его балансовую стоимость оценивают в 361 млн рублей, однако эта сумма может измениться, в том числе после проведения рыночной оценки.

«Оставшаяся часть имущественного комплекса сдана в аренду, так как технологически связанное оборудование не может функционировать друг без друга», - пояснил Бекмеметьев.

По словам главы Ижевска, договор по продаже второй части имущества должны заключить в конце мая.

Напомним, что деньги от продажи ИЭС власти намерены потратить на ремонт социальных учреждений, а также на уменьшение долговых обязательств.

«5,3 млрд - это наши кредиты, 770 млн рублей - бюджетные кредиты. Поэтому мы будем рассчитываться и с коммерческими и с бюджетными кредитами», - уточнил Бекмеметьев.

«Ижевские электросети» были проданы в конце декабря 2018 года. Имущественный комплекс муниципального предприятия «ВЭБ Капитал» оценил примерно в 2,9 млрд рублей с учетом НДС.

Ранее первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин пояснял, что за 11 лет вложения в модернизацию электросетевого комплекса республики должны составить 23 млрд рублей.