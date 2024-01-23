Экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева оставили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска оставил в СИЗО бывшего главу города Олега Бекмеметьева. Заседание состоялось во вторник, 23 января. На нём присутствовал корреспондент «Сусанина».

Напомним, в начале декабря 2023 года Верховный суд Удмуртии оставил без изменения предыдущее решение суда первой инстанции, который продлил нахождение Олега Николаевича под стражей до 25 января 2024 года. Из-под домашнего ареста бывшего градоначальника отправили в СИЗО ещё в конце сентября.

В конце декабря 2023 года Индустриальный райсуд также избрал меру пресечения ещё одному фигуранту «Дела Бекмеметьева» — Олегу Бушмакину. Он является руководителем компании-застройщика. Следствие считает, что именно этот предприниматель «cклонил Бекмеметьева на иcпользование cвоих должноcтных полномочий вопреки интереcам cлужбы путём незаконного предоcтавления заcтройщику земельных учаcтков и заключения cоглашения о перераcпределении земельных учаcтков в пользу заcтройщика».

23 января 2024 года по ходатайству следователя супругу Олега Николаевича Галину Бекмеметьеву суд удалил из зала заседаний, так как она проходит по делу свидетелем.

При этом сторона защиты подчеркнула, что на данном заседании рассматривается лишь мера пресечения, а не проходит рассмотрение уголовного дела по существу.

Следствие ходатайствовало продлить нахождение Бекмеметьева под стражей в целом до восьми месяцев.

Сам Олег Николаевич, присутствуя в зале суда лично, попросил изменить ему меру пресечения на более мягкую, так как здоровье не позволяет находиться ему в СИЗО. Например, за прошедшее время его зрение упало на три диоптрия, камера находится ниже уровня земли, в ней уже начал расти грибок на стенах из-за высокой влажности и низкой температуры.

Он также сообщил суду, что не согласен с утверждением, что нарушил условия домашнего ареста. На предложения допросить родных и инспектора УФСИН по этому вопросу Бекмеметьев получал отказ. Обращаясь к суду, он попросил назначить ему домашний арест, который он обязался провести по месту прописки в Ижевске.

Выслушав также доводы защитников и прокурора суд постановил оставить Олега Бекмеметьева под стражей до 24 марта.