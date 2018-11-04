Киоск с шаурмой в переходе у УдГУ закрыли за антисанитарию

Киоск, расположенный в переходном переходе в Ижевске, не будет работать до конца ноября.

Ижевск. Удмуртия. Торгующий шаурмой киоск возле УдГУ в Ижевске закрыли на месяц за антисанитарию. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, жалоба на заведение поступила еще в сентябре. В ней горожанин говорил, что в ларьке, расположенном в подземном переходе, нет водопровода, канализации и вентиляции.

Проверка показала, что на предприятии действительно отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, а воду привозят. В ларьке нет вентиляции, а на поступающую продукцию отсутствуют сопроводительные документы.

30 октября Первомайский районный суд Ижевска приостановил работу киоска «Шаурма УдГУ» на 30 суток. Решение суда не вступило в законную силу.