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Киоск с шаурмой в переходе у УдГУ закрыли за антисанитарию

13:08, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
13:08, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
648
0
#Роспотребнадзор\n#безопасность\n#Ижевск\n#общепит\n#торговля
Фото: tam.by
648
0

Киоск, расположенный в переходном переходе в Ижевске, не будет работать до конца ноября.

Ижевск. Удмуртия. Торгующий шаурмой киоск возле УдГУ в Ижевске закрыли на месяц за антисанитарию. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, жалоба на заведение поступила еще в сентябре. В ней горожанин говорил, что в ларьке, расположенном в подземном переходе, нет водопровода, канализации и вентиляции.

Проверка показала, что на предприятии действительно отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, а воду привозят. В ларьке нет вентиляции, а на поступающую продукцию отсутствуют сопроводительные документы.

30 октября Первомайский районный суд Ижевска приостановил работу киоска «Шаурма УдГУ» на 30 суток. Решение суда не вступило в законную силу.

13:08, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
648
0
#Роспотребнадзор\n#безопасность\n#Ижевск\n#общепит\n#торговля

 

 

 


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