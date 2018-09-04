Ижевск попал в список вкусно пахнущих городов

Эксперты выяснили, жители каких городов сильнее всего обеспокоены запахом и загрязнением воздуха рядом со своим домом.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск попал в список городов, жители которых реже всего жалуются на запах и загрязненный воздух от свалок. Исследование провели аналитики портала недвижимости Domofond.ru.

Эксперты выяснили, жители каких городов сильнее обеспокоены запахом и загрязнением воздуха рядом со своим домом. В опросе приняли участие более 61 тыс. человек со всех регионов страны.

Первое место в рейтинге самых плохо пахнущих городов занял подмосковный Волоколамск. Второе место – у Клина (Московская область) и Железнодорожного (Балашиха, Московская область).

Ижевск же оказался на 142 месте списка, попав в десятку городов, жители которых почти не сталкиваются с проблемой неприятного запаха. Лучше всего дела обстоят в Тюмени, Геленджике и Владимире.