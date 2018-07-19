Проект благоустройства Центральной площади Ижевска презентуют 19 июля

Вас желающие смогут попасть на мероприятие, которое пройдет в библиотеке УдГУ.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска представят проект благоустройства Центральной площади города. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, место проведения презентации изменилось. Она пройдет 19 июля с 19:00 в библиотеке УдГУ (улица Ломоносова, 4б, 5 этаж).

Ижевчанам покажут план и этапы обновления «сердца города» и других территорий.

На мероприятии выступят:

- Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики;

- Вячеслав Правдзинский, советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды;

- Константин Сунцов, советник главы Удмуртской Республики по экономике и инвестиционному развитию Ижевска;

- Любовь Варламова, руководитель компании Icube – разработчика концепции Центральной площади;

- Представители КБ «Стрелка».

Вход свободный, необходима предварительная регистрация здесь.