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Проект благоустройства Центральной площади Ижевска презентуют 19 июля

10:15, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
10:15, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
816
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#ремонт
Фото: susanin.news
816
0

Вас желающие смогут попасть на мероприятие, которое пройдет в библиотеке УдГУ.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска представят проект благоустройства Центральной площади города. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, место проведения презентации изменилось. Она пройдет 19 июля с 19:00 в библиотеке УдГУ (улица Ломоносова, 4б, 5 этаж).

Ижевчанам покажут план и этапы обновления «сердца города» и других территорий.

На мероприятии выступят:

- Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики;

- Вячеслав Правдзинский, советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды;

- Константин Сунцов, советник главы Удмуртской Республики по экономике и инвестиционному развитию Ижевска;

- Любовь Варламова, руководитель компании Icube – разработчика концепции Центральной площади;

- Представители КБ «Стрелка».

Вход свободный, необходима предварительная регистрация здесь.

10:15, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
816
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#ремонт

 

 

 


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