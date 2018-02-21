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Власти Ижевска не рассматривают возможность расширения улицы Азина в ближайшее время

12:58, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
12:58, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
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#дороги\n#строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
Фото: google.ru/maps
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Более перспективные проекты – улица 10 лет Октября и проспект Калашникова.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска не рассматривают возможность расширения улицы Азина в ближайшее время. Об этом в прямом эфире эфире «Сусанина» рассказал глава города Юрий Тюрин.

«Конечно, это въезд в город. И она была с 1987 года в приоритете на расширение. Основная проблема, которую не удалось решить в те годы, это путепровод через железнодорожные пути, который пускает только две полосы. Если мы не сможем сделать путепровод - то расширение бессмысленно. И сегодня это один из самых дорогих проектов, и он пока не в приоритете», - рассказал Юрий Тюрин.

По его словам, в приоритете у властей сейчас проспект Калашникова и улица 10 лет Октября.

«Эта магистраль (проспект Калашникова) очень востребована особенно в районе улицы Авангардная. И в приоритете 10 лет Октября: переход на 7-ю Подлесную через реку Подборенку. Практически все уже готово, хотя это тоже достаточно дорогой проект. В Генплане Азина есть, но источника финансирования и приоритета пока нет», - уточнил Юрий Тюрин.

12:58, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
1224
0
#дороги\n#строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 

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