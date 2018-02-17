12 общественных пространств Ижевска претендуют на благоустройство в 2018 году

По итогам опроса горожан определен перечень территорий, которые войдут в бюллетень для голосования на попадание в программу «Формирование комфортной городской среды».

Ижевск. Удмуртия. 12 общественных пространств Ижевска будут включены в бюллетень для голосования по отбору территорий на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По словам председателя Гордумы Олега Гарина, такое решение было принято по итогам опроса более 10 тыс. горожан.

Напомним, что ранее власти Ижевска анонсировали, что в бланк для голосования войдут 15 пространств.

«У нас есть три общегородских объекта, которые идут отдельным списком, это Центральная площадь, набережная Ижевского пруда и парк Кирова. И есть также объекты районного значения», - отметил Олег Гарин.

Благодаря активности горожан, две территории Индустриального района заняли высокие позиции в общем рейтинге городских пространств, у которых есть шансы быть благоустроенными по федеральной программе. Это березовая роща в Козьем парке и лесопосадка вдоль улицы Бабушкина.

Так, по словам начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артема Богданова, концепция березовой рощи в Козьем парке подразумевает появление спортивных и детских площадок, велодорожек, скалодрома, скейт-площадки, кафе с национальной удмуртской кухней. Также планируется, что здесь будет сцена для проведения массовых мероприятий, в том числе уже традиционных праздников «Гербер» и «Виль». Вице-президент ассоциации «Удмурт кенеш» Владимир Байметов отметил, что в рамках проекта они постараются максимально сохранить деревья.

Дизайн-проекта по лесопосадке в Восточном поселке пока нет, но инициативная группа граждан хочет, чтобы там был парк с зонами для занятия спортом и активного отдыха.





Список общественных пространств, за которые жители Ижевска смогут проголосовать 18 марта выглядит следующим образом:

1. Центральная площадь;

2.Набережная Ижевского водохранилища;

3. Парк имени Кирова;

4. Лесопосадка вдоль улицы Бабушкина – Индустриальный район;

5. Березовая роща в Козьем парке – Индустриальный район;

6.Парк по улице Оружейника Драгунова – Ленинский район;

7. Сквер «Заречный» в районе храма Успения Божьей матери (улица Телегина, 54а) – Ленинский район;

8. Сквер имени Калашникова – Октябрьский район;

9. Сквер между домами по улице Пушкинская, 158 и улица Коммунаров, 191а – Первомайский район;

10. Сквер Школьный между ДШИ №9 и СОШ №31 – Первомайский район;

11. Лесопарковая зона по улице Ворошилова (в районе ТРК «Столица») – Устиновский район;

12. Парк Тишино по улице Союзная (территория микрорайона «Восток») – Устиновский район.

Всего в 2018 году Ижевск по программе «Формирование комфортной городской среды» получит 173 млн рублей. Эта сумма делиться пополам, одна часть пойдет на обновление дворов, другая на общественные пространства.

«У нас планируется, что мы отремонтируем как минимум 36 дворов у 53 домов. Остальная сумма денег будет направлена на общественные пространства. Из них часть у нас пойдет на реализацию фан-зоны в парке Кирова к Чемпионату мира по футболу. И вот сейчас мы выбираем объект тот. Который будем реализовывать по данной программе, как общественное пространство. Этот будет тот объект, за который проголосуют горожане», - отметил Олег Гарин.