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      В Ижевске начнут патрулировать места возможной вырубки елок

      09:56, 19 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      09:56, 19 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      342
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Новый год\n#Удмуртия\n#охрана окружающей среды\n#деревья
      Фото: pixabay.com
      342
      0

      Сотрудники управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации столицы Удмуртии организуют операцию «Ель» с 20 декабря.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начнут патрулировать леса, где возможна незаконная вырубка елок. Как сообщает пресс-служба администрации города, операция «Ель» стартует в среду, 20 декабря.

      Отметим, что за самовольную вырубку леса предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП России («Незаконная рубка лесных насаждений»). Штраф составляет для граждан - от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей. Но если ущерб превысит 5 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность по статье 260 УК России.

      В этом году в Ижевске определена 21 точка для продажи новогодних елей:

      Рынки:

      - Центральный рынок (улица Красноармейская, 126);

      - Восточный рынок (улица Ленина, 144);

      - Северный рынок (улица 9-е Января, 221а);

      - «Кольцо» (улица Дзержинского, 48а).

      Ярмарки:

      - ООО «Ижобщепит» (улица Клубная, 23а);

      - площадка за остановкой общественного транспорта «Завод керамблоков» по улице Олега Кошевого;

      - площадка у жилого дома № 59 по улице Клубная;

      - площадка с юго-восточной стороны здания по улице Азина, 150;

      - площадка с северной стороны павильона ООО «Сфера продукты» (улица Гагарина, 29);

      - площадка с северной стороны «На Холмах» (улица Холмогорова, 70б);

      - площадка за остановкой общественного транспорта «Улица Тимирязева» (маршрут трамвая 2, 7, 9 по ходу из Центра, улица Серова, 46);

      - площадка с торца жилого дома № 98 по улице Молодежная;

      - площадка с восточной стороны жилого дома № 2 по улице Петрова;

      - прилегающая территория к торговым павильонам и киоску ООО «Триада» (улица Татьяны Барамзиной, 12);

      - площадка с северо-восточной стороны кафе «ХИТ», пересечение улицы Карла Маркса и переулка Интернациональный;

      - площадка с восточной стороны павильона рынка «Владыкинский» (улица Карла Либкнехта, 51);

      - прилегающая территория к торговому комплексу «Атлантида» (улица Орджоникидзе, 1);

      - прилегающая территория к универсальному магазину ООО «ПрОД и Ф» (улица Коммунаров, 313);

      - площадка с западной стороны павильона ООО «АРИСТЕЙ» (улица Карла Маркса, 395);

      - площадка с восточной стороны рынка ООО «Азат» (улица Школьная, 44а);

      - у проходной ОАО «Ижевский механический завод» (по согласованию с администрацией предприятия).

      09:56, 19 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      342
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Новый год\n#Удмуртия\n#охрана окружающей среды\n#деревья

       

       

       

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