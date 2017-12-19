В Ижевске начнут патрулировать места возможной вырубки елок

Сотрудники управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации столицы Удмуртии организуют операцию «Ель» с 20 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начнут патрулировать леса, где возможна незаконная вырубка елок. Как сообщает пресс-служба администрации города, операция «Ель» стартует в среду, 20 декабря.

Отметим, что за самовольную вырубку леса предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП России («Незаконная рубка лесных насаждений»). Штраф составляет для граждан - от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей. Но если ущерб превысит 5 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность по статье 260 УК России.

В этом году в Ижевске определена 21 точка для продажи новогодних елей:

Рынки:

- Центральный рынок (улица Красноармейская, 126);

- Восточный рынок (улица Ленина, 144);

- Северный рынок (улица 9-е Января, 221а);

- «Кольцо» (улица Дзержинского, 48а).

Ярмарки:

- ООО «Ижобщепит» (улица Клубная, 23а);

- площадка за остановкой общественного транспорта «Завод керамблоков» по улице Олега Кошевого;

- площадка у жилого дома № 59 по улице Клубная;

- площадка с юго-восточной стороны здания по улице Азина, 150;

- площадка с северной стороны павильона ООО «Сфера продукты» (улица Гагарина, 29);

- площадка с северной стороны «На Холмах» (улица Холмогорова, 70б);

- площадка за остановкой общественного транспорта «Улица Тимирязева» (маршрут трамвая 2, 7, 9 по ходу из Центра, улица Серова, 46);

- площадка с торца жилого дома № 98 по улице Молодежная;

- площадка с восточной стороны жилого дома № 2 по улице Петрова;

- прилегающая территория к торговым павильонам и киоску ООО «Триада» (улица Татьяны Барамзиной, 12);

- площадка с северо-восточной стороны кафе «ХИТ», пересечение улицы Карла Маркса и переулка Интернациональный;

- площадка с восточной стороны павильона рынка «Владыкинский» (улица Карла Либкнехта, 51);

- прилегающая территория к торговому комплексу «Атлантида» (улица Орджоникидзе, 1);

- прилегающая территория к универсальному магазину ООО «ПрОД и Ф» (улица Коммунаров, 313);

- площадка с западной стороны павильона ООО «АРИСТЕЙ» (улица Карла Маркса, 395);

- площадка с восточной стороны рынка ООО «Азат» (улица Школьная, 44а);

- у проходной ОАО «Ижевский механический завод» (по согласованию с администрацией предприятия).