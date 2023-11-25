Сотрудники Рослесхоза подобрали ёлку для Красной площади в Москве

Москва. В Подмосковье сотрудники Рослесхоза выбрали ёлку, которую потом установят на Соборной площади Кремля в Москве. Об этом сообщает «МИР24».

Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что дерево растет рядом с поселком Фряново. Точные координаты ёлки не разглашаются, чтобы её не испортили вандалы.

Дерево планируют торжественно срубить в конце первой декады декабря.

Иван Советников отметил, что выбор кремлевской ёлки начинается летом, обычно, в июне. Специалисты осматривают около 20 деревьев и выбирают самую красивую, пушистую и высокую ель.