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Сотрудники Рослесхоза подобрали ёлку для Красной площади в Москве

12:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники Рослесхоза подобрали ёлку для Красной площади в Москве
12:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
212
0
#Москва\n#деревья\n#Новый год\n#Кремль
Фото: unsplash.com (Mikhail Vasilyev)
212
0

Её срубят в конце первой декады декабря.

Москва. В Подмосковье сотрудники Рослесхоза выбрали ёлку, которую потом установят на Соборной площади Кремля в Москве. Об этом сообщает «МИР24». 

Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что дерево растет рядом с поселком Фряново. Точные координаты ёлки не разглашаются, чтобы её не испортили вандалы.

Дерево планируют торжественно срубить в конце первой декады декабря. 

Иван Советников отметил, что выбор кремлевской ёлки начинается летом, обычно, в июне. Специалисты осматривают около 20 деревьев и выбирают самую красивую, пушистую и высокую ель.  

12:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
212
0
#Москва\n#деревья\n#Новый год\n#Кремль