Долгоносик погубил тысячу пальм в Сочи

Сочи. Краснодарский край. Около 1 тыс. пальм погибли в Сочи из-за нашествия жука-долгоносика. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала агентству замглавы города-курорта Светлана Калинина, взрослые жуки питаются листьями, а их личинки селятся в стволах. Нанесенный ущерб будет возмещен посадкой новых пальм. В Сочи уже начали готовить места для деревьев. Остатки погибших измельчают и утилизируют с конца января. С этой работой необходимо справиться до периода размножения насекомого, который начнется в марте. На данный момент ликвидировано больше половины погубленных вредителями деревьев.

Для борьбы с долгоносиком мэрия заключила договор на шестиразовую обработку пальм. Управляющие компании и бизнесменов просят внимательно наблюдать за состоянием деревьев на своей территории. При появлении вредителей следует немедленно начинать борьбу с ними, заявили в муниципалитете.