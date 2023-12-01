Подрядчик начал уборку аварийных деревьев на улицах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 декабря подрядчик начал убирать аварийные деревья вдоль дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Работы уже ведутся на перекрестке улиц Кирова и К. Маркса.

Отмечается, что уборку аварийных деревьев проводят регулярно в рамках муниципальных контрактов по содержанию зеленых насаждений. Подрядчик избавляется только от потенциально опасных деревьев, которые уже прогнили, имеют дупло или сильный наклон ствола, а также у которых оборвана корневая система. Именно такие деревья могут упасть от порыва ветра и причинить вред людям или повредить находящиеся рядом объекты.

Заместитель начальника отдела по надзору за содержанием объектов службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Екатерина Боброва рассказала, что перед работами специалисты обследуют все деревья, которые растут вдоль улично-дорожной сети города.

«Аварийные деревья мы убираем осторожно, сверху вниз, соблюдая все правила безопасности. Сигнальная лента натянута вокруг участка, где проводятся работы. С помощью подъемника пильщики поднимаются на определенную высоту, спиливают сначала ветки, потом постепенно убирают ствол дерева», — поделился водитель-оператор гидроподъемника подрядной организации Вячеслав Ткачев.

Он отметил, что порубочные остатки деревьев потом идут на утилизацию.

Последний раз подрядчики спиливали аварийные деревья вдоль городских дорог летом. В ноябре муниципалитет заключил еще один контракт, в рамках которого до конца 2023 года в разных районах Ижевска пройдут санитарные рубки.

Жители Ижевска могут сообщать об опасных деревьях по телефону 072 998-072.