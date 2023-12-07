Поставки рождественских елей из Удмуртии в другие регионы страны выросли в 11 раз

Ижевск. Удмуртия. Вывоз рождественских елей из Удмуртии в другие регионы России вырос в 11 раз, по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала 2023 года из Удмуртии вывезено 62,072 тыс. штук рождественских елей и сосен. За аналогичный период прошлого года было отгружено всего 5,5 тыс. штук.

За истёкший период декабря 2023 года из Якшур-Бодьинского, Шарканского, Ярского и Глазовского районов Удмуртии проконтролированы отправки 40,58 тыс. штук рождественских деревьев и 15,760 тыс. штук лапников хвойных пород

Напомним, ёлочные базары заработают в Ижевске с 15 декабря.