Ёлочные базары заработают в Ижевске с 15 декабря

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 декабря откроются ёлочные базары. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Ели и деревья других хвойных пород станут продавать с 15 по 31 декабря. Их можно будет купить на 43 ярмарках во всех районах Ижевска.

В Индустриальном районе точки продажи деревьев появятся по адресам: Дзержинского, 48а, Удмуртской, 263, 9-е Января, 239, Удмуртской, 271, Тимирязева, 3, Дзержинского, 46, Совхозной, 113 и на территории Центра русской культуры «Русский дом» на улице Воткинское шоссе, 118.

В Ленинском районе ярмарки будут работать у домов №150 и №340 по улице Азина, и домов №63 и №52 по улице Клубной, 63.

В Октябрьском районе новогодние ёлки можно будет купить на ярмарках по улицам: 50 лет ВЛКСМ, 49, Пушкинской, 290, 30 лет Победы, 19б. Также у домов №393 и №270 по улице Карла Маркса, №44а, №43 и № 27/1 по улице Школьной, №116, №11 и №109 по улице Кирова, у дома №71а в переулке Широкий, у детского сада по улице Песочной, 4 и на 9 км Якшур-Бодьинского тракта.

В Первомайском районе точки продажи разместятся на улицах: Орджоникидзе, 16, Карла Либкнехта, 17, Вадима Сивкова, 88, Воровского, 130, Магистральной, 10. А также на Сенном рынке по улице Красноармейской, 126 и на «Ярмарке по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров» на улице Ленина, 144.

В Устиновском районе деревья будут продавать на улицах: Ворошилова, 53, Молодежной, 94, Автозаводской, 30, Петрова, 8, Татьяны Барамзиной, 60, Автозаводской, 14, у домов № 42, №74, №90а по улице Молодежной и между остановками общественного транспорта на улице Ворошилова.