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      Светофоры и дорожные знаки Ижевска передали в ведение муниципалитета

      12:20, 03 ноября, 2017
      12:20, 03 ноября, 2017
      218
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#финансы и деньги\n#светофор
      Фото: @arzik2
      218
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      В год на их содержание необходимо 26 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Светофоры и дорожные знаки Ижевска будут содержать за счет средств муниципалитета. Как рассказал на пресс-конференции в пятницу, 3 ноября, начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов, позиция федерального центра – содержать объекты должен тот, на чьей территории они находятся. На эти цели в бюджете необходимо предусмотреть 26 млн рублей в год.

      Столица Удмуртской Республики на конкурсной основе выберет организацию, которая и будет обслуживать дорожные объекты. «Это будет открытый аукцион», - отметил начальник УБиТ.

      12:20, 03 ноября, 2017
      218
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#финансы и деньги\n#светофор

       

       

       

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