Светофоры и дорожные знаки Ижевска передали в ведение муниципалитета

В год на их содержание необходимо 26 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Светофоры и дорожные знаки Ижевска будут содержать за счет средств муниципалитета. Как рассказал на пресс-конференции в пятницу, 3 ноября, начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов, позиция федерального центра – содержать объекты должен тот, на чьей территории они находятся. На эти цели в бюджете необходимо предусмотреть 26 млн рублей в год.

Столица Удмуртской Республики на конкурсной основе выберет организацию, которая и будет обслуживать дорожные объекты. «Это будет открытый аукцион», - отметил начальник УБиТ.