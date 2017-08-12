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      В пригороде Ижевска появятся улицы Лазуритовая, Нефритовая и Аметистовая

      14:23, 12 августа, 2017
      14:23, 12 августа, 2017
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      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#улицы
      Фото: pixabay.com
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      Кроме того, скверу в городке Металлургов присвоят имя бывшего руководителя «Ижстали» Василия Тарасова.  

      Ижевск. Удмуртия. Ряд улиц и других объектов столицы Удмуртии получит названия. Соответствующие решения были приняты специальной комиссией муниципалитета в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба города.  

      В частности, имена героев Великой Отечественной войны, родившихся в Удмуртии, присвоены ряду улиц в жилом районе Новоигерманский-2 Октябрьского района. На карте поселка в скором времени появятся улицы Виктора Глебова, Владимира Горячева, Анатолия Заболотского, Михаила Гасникова, Дмитрия Ковальчука, Алексея Коновалова, Александра Лушникова и Александра Шамшурина.  

      В микрорайоне «Совхоз «Медведево» Первомайского района несколько безымянных улиц получили наименования Коралловая, Аметистовая, Бирюзовая, Гранатовая, Агатовая, Сердоликовая, Лазуритовая и Нефритовая.  

      Кроме того, по просьбе депутата Городской думы Ижевска Владимира Гасова скверу на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Фруктовой в городке Металлургов решено присвоить имя бывшего руководителя завода «Ижсталь» Василия Тарасова.

      14:23, 12 августа, 2017
      203
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#улицы

       

       

       

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