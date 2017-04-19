  • $ 55.98 ↓
  • € 59.61 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Автомобилистов Удмуртии предупредили о гололедице на дорогах

      16:23, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      16:23, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      394
      0
      #дороги\n#ГИБДД\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#ПДД\n#Удмуртия
      Фото: Wikimedia Commons
      394
      0

      Погодные условия ухудшатся в четверг, 20 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Автомобилистов Удмуртии предупредили о гололедице на дорогах. По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, погодные условия ухудшатся в четверг, 20 апреля.

      Дело в том, что на территории региона ожидаются дожди и мокрый снег. При этом в Удмуртии похолодает до -3, -4 градусов по Цельсию. Это приведет к гололедице.

      Автолюбителям посоветовали избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. Особенно осторожными нужно быть водителям, отправившимся в путь в темноте.

      «Пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендовано пользоваться световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», - добавили в Госавтоинспекции.

      Напомним, ранее жителям республики рассказали о том, что 21 апреля ожидается усиление северо-восточного ветра, его порывы могут достигать 15-18 м/с.

      16:23, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      394
      0
      #дороги\n#ГИБДД\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#ПДД\n#Удмуртия
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа