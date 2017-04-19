Погодные условия ухудшатся в четверг, 20 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Автомобилистов Удмуртии предупредили о гололедице на дорогах. По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, погодные условия ухудшатся в четверг, 20 апреля.

Дело в том, что на территории региона ожидаются дожди и мокрый снег. При этом в Удмуртии похолодает до -3, -4 градусов по Цельсию. Это приведет к гололедице.

Автолюбителям посоветовали избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. Особенно осторожными нужно быть водителям, отправившимся в путь в темноте.

«Пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендовано пользоваться световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», - добавили в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее жителям республики рассказали о том, что 21 апреля ожидается усиление северо-восточного ветра, его порывы могут достигать 15-18 м/с.