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      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов: надо поднять пятую точку и собраться

      11:31, 14 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:31, 14 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      717
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      717
      0

      Он призвал жителей региона совместно с властями муниципалитета принимать участие в благоустройстве города.

      Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей региона самим активно принимать участие в благоустройстве не только своих дворов, и всего города. Проект «Формирование комфортной городской среды» должен воспитать в людях новую культуру добрососедства, сказал врио журналистам в пятницу, 14 апреля.

      «Этот проект новой культуры по формированию добрососедства. Давайте сейчас не про чиновников, а про нас самих. Мы должны в себе выработать эту культуру участия в жизни своего двора. Я не буду поддерживать и разделять точку зрения, что Путин всем все должен, а мы вот открыли окно в машине и сигарету выбросили. Этот проект совместный и договориться должны граждане сами. Надо поднять, простите, пятую точку и обсудить, собраться и решить, что там будет», - сказал Бречалов.

      11:31, 14 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      717
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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