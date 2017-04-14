Врио главы Удмуртии Александр Бречалов: надо поднять пятую точку и собраться

Он призвал жителей региона совместно с властями муниципалитета принимать участие в благоустройстве города.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей региона самим активно принимать участие в благоустройстве не только своих дворов, и всего города. Проект «Формирование комфортной городской среды» должен воспитать в людях новую культуру добрососедства, сказал врио журналистам в пятницу, 14 апреля.

«Этот проект новой культуры по формированию добрососедства. Давайте сейчас не про чиновников, а про нас самих. Мы должны в себе выработать эту культуру участия в жизни своего двора. Я не буду поддерживать и разделять точку зрения, что Путин всем все должен, а мы вот открыли окно в машине и сигарету выбросили. Этот проект совместный и договориться должны граждане сами. Надо поднять, простите, пятую точку и обсудить, собраться и решить, что там будет», - сказал Бречалов.