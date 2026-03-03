Ижевск. Удмуртия. Можно ли подать заявление в первый класс сразу в несколько школ, рассказали в Удмуртии. Об этом рассказали «Сусанину» на пресс-конференции в правительстве республики.

«Технически, конечно, можно. Неважно даже, проживает ли родитель вместе с детьми, или они прописаны по разным адресам. Подать заявления в разные школы можно», — заверил и. о. министра цифрового развития УР Александр Олюнин.

Напомним, ранее он рассказал о том, как технически готов портал «Госуслуги» к предстоящей приёмной кампании. Она стартует для большинства новых первоклассников с 1 апреля.

«Заявления будут зарегистрированы во всех школах, куда они будут направлены. Соответственно, ребёнок может быть зачислен в несколько школ. И тогда родителю нужно будет определиться, куда ребёнок пойдёт, а в остальных школах заявление нужно будет отозвать», — пояснила замминистра образования и науки УР Тамара Ворожцова.

Замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова подчеркнула, чтобы родители не затягивали с определением выбора. Она напомнила про ситуацию двухлетней давности.

«Когда в школу на ул. Берша зачислилось детей больше, чем планировалось. Тут надо очень чётко родителям понимать, не сидеть до последнего дня, думая, что место только его. Места очень ценны и важны, не нужно тянуть до конца августа», — подытожила замглавы Ижевска.

Также напомним, что всего в Удмуртии планируют набрать почти 16 000 первоклассников в 2026 году.