При сигнале «Опасное небо» школьников и воспитанников детсадов Ижевска запрещается выпускать из учреждений

При сигнале «Опасное небо» школьников и воспитанников детсадов Ижевска запрещается выпускать из учреждений
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#детский сад
Источник фото: ИА «Сусанин»
На время действия сигналов дети должны находиться в закрытом помещении без окон.

Ижевск. Удмуртия. Во время действия режима «Опасное небо» в Ижевске детей не должны выпускать из зданий школ и детских садов. Об этом сообщает администрация города.

Ранее муниципалитет разработал алгоритм действий при получении сигналов «Опасное небо», «Ракетная опасность» и других. Как только в регионе вводят подобные режимы, ученики школ и воспитанники детских садов должны покинуть открытые территории. Учителям и воспитателям следует сразу прекратить спортивные занятия, прогулки с детьми, а также другие мероприятия. Детей нужно завести в здание. Пока режимы не снимут, учеников и малышей запрещено выпускать на улицу.

В здании нельзя находиться в помещениях с окнами. Взрослым и детям следует организованно спуститься в подвальные помещения или на нижние этажи, в помещения без окон либо сосредоточиться в пространствах между несущими стенами. Только после получения информации об отбое сигнала можно покинуть безопасное место.

По такому же принципу нужно действовать сотрудникам и воспитанникам детских школ искусств, спортивных школ, учреждений дополнительного образования и других образовательных организаций Ижевска.

«Только чёткое соблюдение всех алгоритмов действий во время любой нештатной ситуации спасёт здоровье и жизни горожан, особенно — детей, за которых сотрудники образовательных учреждений несут ответственность», — отметили в администрации Ижевска. 

