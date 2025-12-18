Ижевск. Удмуртия. Во всех школах и учреждениях СПО Удмуртии до конца 2030 года появится система видеонаблюдения и точки вай-фай. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в регионе будет оснащено 792 учебных здания. Проект реализуют на средства из федерального бюджета.

В 2026 году Удмуртия получит субсидию более 95 млн рублей, а софинансирование со стороны региона составит 2%. В результате вай-фай и системы видеонаблюдения появятся на 69 объектах.

Напомним, что в 2025 году бесплатный вай-фай появился во всех офисах МФЦ в Удмуртии.