За пять лет все школы и учреждения СПО Удмуртии оборудуют видеокамерами и точками вай-фай
12:30, 18 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#СПО\n#школы\n#вай-фай\n#видеонаблюдение\n#планы
Источник фото: ИА «Сусанин»
В 2026 году работы проведут на 69 объектах.

Ижевск. Удмуртия. Во всех школах и учреждениях СПО Удмуртии до конца 2030 года появится система видеонаблюдения и точки вай-фай. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в регионе будет оснащено 792 учебных здания. Проект реализуют на средства из федерального бюджета.

В 2026 году Удмуртия получит субсидию более 95 млн рублей, а софинансирование со стороны региона составит 2%. В результате вай-фай и системы видеонаблюдения появятся на 69 объектах.

Напомним, что в 2025 году бесплатный вай-фай появился во всех офисах МФЦ в Удмуртии. 

