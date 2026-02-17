Глазов. Удмуртия. Ректор ГИПУ имени В. Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова прокомментировала «Сусанину» внедрение в школах нового предмета с будущего учебного года. Напомним, с 1 сентября 2026 года пятиклассники начнут изучать духовно-нравственную культуру России.

«Введение в 2026-2027 учебном году предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5 классе выстроит преемственность образовательных программ начального и основного общего образования, подготовит обучающихся 5 классов к изучению истории России не как линейно-хронологический принцип развития государства с древнейших времен до современности, а с опорой на традиционные российские ценности», — подчеркнула ректор Короленковского университета.

По её словам этому способствует программа курса ДНКР, которая включает изучение истории, культуры, выдающихся личностей, семейных ценностей, патриотизма и ответственности перед обществом, а также героических примеров, в том числе СВО.