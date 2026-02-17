Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Ректор Короленковского университета прокомментировала внедрение в школах нового предмета ДНКР

13:10, 17 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Ректор Короленковского университета прокомментировала внедрение в школах нового предмета ДНКР
13:10, 17 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
298
0
#Глазов\n#ГИПУ имени Короленко\n#школы
Источник фото: пресс-служба ГИПУ
298
0

По мнению руководителя ГИПУ принцип курса опирается на традиционные российские ценности.

Глазов. Удмуртия. Ректор ГИПУ имени В. Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова прокомментировала «Сусанину» внедрение в школах нового предмета с будущего учебного года. Напомним, с 1 сентября 2026 года пятиклассники начнут изучать духовно-нравственную культуру России.

«Введение в 2026-2027 учебном году предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5 классе выстроит преемственность образовательных программ начального и основного общего образования, подготовит обучающихся 5 классов к изучению истории России не как линейно-хронологический принцип развития государства с древнейших времен до современности, а с опорой на традиционные российские ценности», — подчеркнула ректор Короленковского университета.

По её словам этому способствует программа курса ДНКР, которая включает изучение истории, культуры, выдающихся личностей, семейных ценностей, патриотизма и ответственности перед обществом, а также героических примеров, в том числе СВО.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:10, 17 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
298
0
#Глазов\n#ГИПУ имени Короленко\n#школы