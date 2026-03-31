В Минобрнауки Удмуртии объяснили проблемы с электронными дневниками

15:09, 31 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы
Источник фото: ИА «Сусанин»
Возникла техническая проблема с передачей сведений об оценках.

Ижевск. Удмуртия. Родители школьников столкнулись с трудностями при отслеживании успеваемости через федеральную платформу «Госуслуги. Моя школа». На отсутствие оценок за четверть пожаловалась жительница республики в соцсетях.

Как пояснили в Министерстве образования и науки Удмуртии, причиной этому стала техническая проблема с передачей сведений в федеральный дневник. В ведомстве рекомендовали временно использовать электронный дневник АО «БАРС Групп».

Доступ к нему осуществляется через ресурс es.ciur.ru или мобильное приложение «БАРС-Образование» (Мой дневник). Авторизация проходит через учётную запись в Госуслугах. В министерстве также добавили, что оценки за четверть выставляются и в бумажные дневники.

