Ижевск. Удмуртия. Количество первоклассников в Ижевске в 2026 году ожидается меньше в сравнении с прошлым годом. Об этом «Сусанину» рассказала замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова

«По прогнозам, это где-то 7 300 первоклассников, что почти на 800 детей меньше. Вы видите, что цифра меньше становится, но вместе с тем количество первых классов у нас уменьшается не на много. 290 первых классов мы всё равно планируем к открытию», — сказала замглавы Ижевска.

Она напомнила, что в новых микрорайонах города школы набирали большее количество первых классов — школы на ул. Берша, на ул. Ильфата Закирова, №80.

«По аналитике прошлых лет мы видим, что количество детей там превалирует. Поэтому в этом году в приказ, который выйдет до 15 марта, будут внесены коррективы. Где-то будут дополнены вновь построенные дома, где-то изменится география, чтобы не было перенаполняемости школ. Но в общем и целом, никто не останется без первого класса, все сядут за парты», — заверила Наталья Гвоздкова.

Замминистра образования и науки УР Тамара Ворожцова отметила, что всего по Удмуртии в этом году ожидают примерно 16 000 первоклассников. Это почти на тысячу меньше, чем в прошлом году.

«В прошлом году набор был примерно на 1,5 тысячи меньше в сравнении с предыдущим. В этом году почти на 1 000 меньше в сравнении с прошлым. В принципе, до 2030 года прогнозное значение по количеству формируемых первых классов у нас построено. Постепенное уменьшение количества детей идёт. В среднем мы будем «терять» в год от 500 до 1 000 первоклассников», — подытожила Тамара Владимировна.

Напомним, приёмная кампания в первые классы в Удмуртии стартует с 1 апреля для большинства детей.