Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии начнут преподавать новый предмет с пятого класса. Как рассказала «Сусанину» начальник Управления общего образования Минобрнауки Удмуртии Ксения Лобкина, согласно обновлённому решению Минпросвещения РФ будущие пятиклассники в новом учебном году начнут изучать новый предмет — Духовно-нравственная культура России.

«По сути этот предмет является преемником предмета ОДНКНР — Основы духовно-нравственной культуры народов России. В этом году он был выведен из программы, поэтому было принято решение, что с 1 сентября 2026 года новый предмет появляется», — сказала Ксения Лобкина.

Целью нового предмета является формирование у учеников мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях России. Школьники будут знакомиться со знаменитыми государственными, общественными деятелями, их жизню, их деятельностью. Также ребятам будут рассказывать о выдающихся героях СВО.

Предмет нацелен на патриотическое воспитание. В пятых классах он начнётся с 1 сентября 2026 года, в 6-7 классах — с 1 сентября 2027 года. У пятиклассников будет 17 часов в год, у 6-7 классов будет 34 часа в год. Экзамены по предмету не предусмотрены.

Говоря о том, откуда же взять часы на новый предмет, Ксения Лобкина отметила, что с 1 сентября 2025 года сократилось в российских школах количество часов на иностранный язык. В пятых классах вместо трёх часов в неделю теперь его изучают два часа. С 2027 года иностранный язык также сократится с трёх до двух часов в неделю в 6-7 классах.

Это никак не ухудшит качество знаний по иностранному языку. В тех школах, где предполагается углублённое изучение этого предмета, есть возможность добрать часы из вариативной части.

«Также мы должны понимать, что подростки лучше осваивают иностранный язык в практико-ориентированном формате. Поэтому здесь могут быть полезны курсы в рамках внеурочной, проектной, клубной деятельности. Тут ребята не пострадают. В 8-9 классах иностранный остаётся без изменений — три часа в неделю. Когда ребята уже ориентированы на результат, они уже в полном объёме изучают иностранный язык», — отметила собеседница.

Формированием учебного плана, учебными программами займётся Институт развития образования УР. Ксения Лобкина подчеркнула, что все педагоги, которые будут преподавать ДНКР, будут обучены на курсах повышения квалификации до 1 сентября 2026 года.

Отвечая на вопрос, почему бы не включить данную тематику в курс истории или обществознания, Ксения Лобкина пояснила, что история сейчас уже преподаётся три часа в неделю.

«Программа и так очень расширена, на неё делается большой упор. Но все предметы перекликаются, межпредметные компетенции мы формируем. Например, историческую личность можно изучать и на ДНКР, и на истории, и на обществознании. Это не исключено, но подходы и программы разные», — сказала Ксения Лобкина.

Она подчеркнула, что каждый педагог эти нюансы будет решать сам. Но есть обязательное поурочное планирование, есть обязательный перечень деятелей, чью жизнь надо осветить. Для указания этого вектора и понадобится обучение учителей через курсы повышения квалификации. Также собеседница подчеркнула, что с таким небольшим количеством часов в год речи не идёт о поиске новых учителей-предметников, ДНКР займутся школьные педагоги, преподающие смежные предметы.