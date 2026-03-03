Ижевск. Удмуртия. Приёмная кампания в первый класс в Удмуртии стартует в два дня. Об этом рассказала «Сусанину» замминистра образования и науки УР Тамара Ворожцова на пресс-конференции 3 марта.

«31 марта в 15:00 начинается приём заявлений для детей с ограничениями здоровья в специальные коррекционные школы, а 1 апреля в 15:00 у нас начинается приём заявлений для всех остальных ребят. Таким образом, для большинства детей у нас старт начинается 1 апреля», — пояснила замминистра.

Традиционно приём заявлений проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня подают заявления те дети, которые проживают на закреплённой территории, а также льготники — имеющие внеочередное, первоочередное и преимущественное право.

С 6 июля по 5 сентября начинается приём заявлений от остальных детей, которые проживают по незакреплённым территориям.

Закреплённые территории определяются правовым актом учредителя. Для государственных школ — это Минобрнауки УР, для муниципальных — управления образования муниципалитетов.

«До 15 марта такие приказы будут изданы и размещены на сайтах подведомственных школ», — заверила Тамара Ворожцова.

Чтобы подать заявление за первоклассника набор документов традиционен: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, документ с подтверждением регистрации ребёнка на соответствующей территории.

На момент подачи заявления ребёнку должно быть не менее 6 лет и 6 месяцев, и не более 8 лет.

«Если у родителей есть желание отдать ребёнка в школу в более раннем возрасте, то необходимо будет пройти через соответствующую комиссию. По её решению ребёнок может быть допущен для приёма в школу в более раннем возрасте», — сказала Тамара Владимировна.

Форма подачи заявления также не изменилась, способа три. Через портал «Госуслуги», почтовым отправлением с уведомлением, лично в школе.

Замминистра отметила, что зачисление в школы происходит через три дня после того, как завершается приём заявлений. До 30 июня идёт приём заявлений в первую волну. После этого в трёхдневный период будут издаваться приказы о зачислении.