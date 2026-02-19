Сюровай. Удмуртия. В деревне Сюровай Увинского района Удмуртии собрались закрывать местную начальную школу, совмещённую с детским садом. Об этом в соцсетях сообщает республиканское отделение Компартии России.

«В деревне Сюровай собираются закрыть начальную школу-детский сад. При этом маленьким детям предлагают ездить в другую школу, которая находится в 9 км от их населённого пункта», — говорится в сообщении КПРФ Удмуртии.

В распоряжении редакции также есть текст письма жительницы деревни, матери будущей первоклассницы, которая направила его депутату Госдумы РФ Марии Дробот с просьбой разобраться в вопросе «оптимизации». Парламентарий в свою очередь направила депутатский запрос министру просвещения страны Сергею Кравцову на эту тему.

«Сусанину» же ситуацию со школой разъяснил глава Увинского района Владимир Головин. Он отметил, что Сюровайская начальная школа-детский сад располагается в одноэтажном пеноблочном здании 1976 года постройки на 45 мест.

В здании имеются два учебных кабинета, групповая ячейка, пищеблок, прачечная, помещение для приёма пищи, туалеты. Но отсутствуют музыкальный и спортивный залы, спальная комната, обеденный зал и медицинский кабинет. В текущем учебном году здесь занимаются 9 школьников и 5 дошкольников. В следующем году их ожидается ещё меньше.

«По предварительным данным, в 2026-2027 учебном году Сюровайскую начальную школу-детский сад будут посещать 3 ребёнка дошкольного возраста и 7 школьников (1 класс — 2 человека, 3 класс — 3 человека, 4 класс — 2 человека). Количество учеников в деревне ежегодно снижается, в ближайшие годы роста числа детей не будет», — поделился данными Владимир Головин.

Он отметил, что в соответствии с «дорожной картой» по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования ученики из Сюровайской начальной школы-сада переводятся в другие образовательные учреждения района с организацией подвоза.

«Рассматриваются варианты: Увинская школа №4» (расстояние 16 км), Сям-Можгинская общеобразовательная школа (расстояние 7 км). Отмечу, что в настоящее время 7 учеников 5-9 классов из Сюровая уже учатся в Сям-Можге. Школьные автобусы есть у обоих учреждений», — сообщил глава района.

Он уверен, что перевод оставшихся 7 школьников позволит существенно улучшить качество образовательного процесса, расширить возможности для внеурочной деятельности с сетевыми партнёрами: музеями, библиотекой, учреждениями дополнительного образования посёлка Ува.

Говоря о кадрах, Владимир Головин разъяснил, что сейчас в учреждении Сюровая работают 10 сотрудников, из них 2 учителя и 2 воспитателя. При этом финансирование школы зависит от количества учеников.

«В случае перевода обучающихся, высвобожденным работникам будут предложены вакантные должности в других образовательных учреждениях Увинского района. Заработная плата педагогов будет рассчитываться исходя из учебной нагрузки», — отметил глава района.

Говоря о подвозе детей дошкольного возраста на школьном автобусе, Владимир Головин подчеркнул, что он возможен лишь при наличии удерживающих устройств и сопровождения взрослых.

«Сейчас эта возможность прорабатывается, решение не принято. При этом, в случае подвоза детей родителями дошкольников на своём транспорте предусмотрена компенсация расходов на ГСМ из бюджета муниципального образования», — подчеркнул глава Увинского района.

Вместе с тем он допустил, что в следующем учебном году в структурном подразделении может продолжить функционировать группа детского сада. В этом случае освободившиеся кабинеты возможно использовать для нужд дошкольной группы.

«Права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и начального общего образования обучающимся в результате мероприятий по оптимизации ущемлены не будут», — подытожил Владимир Анатольевич.

Отметим, что деревня Сюровай входит в неформальный перечень «самых старых деревень» Удмуртии, она упоминается в переписных книгах и дозорах за 1615 год.