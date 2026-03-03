Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии разъяснили, кто считается льготниками при зачислении в первый класс. Об этом «Сусанину» рассказала замминистра образования и науки УР Тамара Ворожцова. Всего таких категории три: «внеочередные, первоочередные и преимущественные».

Внеочередное право закреплено за детьми судей, прокурорских работников, следователей — в тех школах, в которых есть интернаты. А также это дети погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Росгвардии, участников СВО, которые погибли в ходе боёв или позднее от полученных ранений.

Первоочередным правом обладают дети сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Госнаркоконтроля и прочих ведомств. И также дети военнослужащих, в том числе участников СВО. Речь идёт о детях, проживающих на закреплённой территории.

Преимущественное право остаётся за теми семьями, у которых уже есть дети, обучающиеся в данной школе. И здесь не важно, полнородные или нет эти уже обучающиеся братья или сёстры.

Напомним, ранее Тамара Ворожцова рассказала, что первая волна приёма начинается 1 апреля и заканчивается 30 июня.

«В первую волну подаётся по закреплённой территории плюс льготники. 30 июня завершается приём, трёхдневный период — и издаётся приказ. И тогда уже выстраивается последовательность тех, кто зачисляется в образовательные организации», — подчеркнула замминистра.