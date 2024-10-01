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Студенты ИжГТУ примут участие в создании беспилотников «КУБ», «Гранат» и «Тахион»

15:15, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Студенты ИжГТУ примут участие в создании беспилотников «КУБ», «Гранат» и «Тахион»
15:15, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#БПЛА
Фото: ИА «Сусанин»
24
0

Стартовало обучение по направлению «Искусственный интеллект и управление беспилотными системами».

Ижевск. Удмуртия.  В ИжГТУ началось обучение студентов по направлению «Искусственный интеллект и управление беспилотными системами». В рамках образовательного процесса учащиеся примут участие в создание беспилотников на базе «Ижевских беспилотных систем». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Первая группа студентов состоит из 16 человек. Впереди их ждёт четырёхлетнее обучение, в рамках которого они освоят углублённые знания технических и физико-математических дисциплин и программирования. Практика пройдёт в НПО «Ижевские беспилотные системы», где студентам предстоит принять участие в создании и использовании БПЛА «Куб», «Гранат» и «Тахикон».

15:15, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#БПЛА