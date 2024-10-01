Студенты ИжГТУ примут участие в создании беспилотников «КУБ», «Гранат» и «Тахион»

Ижевск. Удмуртия. В ИжГТУ началось обучение студентов по направлению «Искусственный интеллект и управление беспилотными системами». В рамках образовательного процесса учащиеся примут участие в создание беспилотников на базе «Ижевских беспилотных систем». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Первая группа студентов состоит из 16 человек. Впереди их ждёт четырёхлетнее обучение, в рамках которого они освоят углублённые знания технических и физико-математических дисциплин и программирования. Практика пройдёт в НПО «Ижевские беспилотные системы», где студентам предстоит принять участие в создании и использовании БПЛА «Куб», «Гранат» и «Тахикон».