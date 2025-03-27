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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Минувшей ночью в Удмуртии не было прилётов беспилотников

08:44, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Минувшей ночью в Удмуртии не было прилётов беспилотников
08:44, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
322
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотник\n#атака беспилотников\n#дрон\n#БПЛА\n#Андрей Шутов
Источник фото: Kandinsky
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Никаких БПЛА в воздушном пространстве не зафиксировано.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за минувшие сутки, 26 марта, прилётов беспилотников не было. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Напомним, вечером 26 марта в городских сообществах распространились видеозаписи с камер наблюдения, на которых слышен звук, похожий на взрыв. Многие жители решили, что это прилёт дрона.

«В связи с распространяемым в соцсетях видео сообщаю, что информация в экстренные службы об атаке беспилотников не поступала», – развеял слухи Андрей Шуткин.

Он также напомнил, что в случае обнаружения в небе БПЛА, необходимо обращаться в службу 112.

Напомним, прилёт беспилотника на территорию одного из предприятий Ижевска произошёл 17 ноября 2024 года. Тогда пострадал один человек.

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08:44, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
322
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотник\n#атака беспилотников\n#дрон\n#БПЛА\n#Андрей Шутов