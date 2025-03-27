Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за минувшие сутки, 26 марта, прилётов беспилотников не было. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Напомним, вечером 26 марта в городских сообществах распространились видеозаписи с камер наблюдения, на которых слышен звук, похожий на взрыв. Многие жители решили, что это прилёт дрона.

«В связи с распространяемым в соцсетях видео сообщаю, что информация в экстренные службы об атаке беспилотников не поступала», – развеял слухи Андрей Шуткин.

Он также напомнил, что в случае обнаружения в небе БПЛА, необходимо обращаться в службу 112.

Напомним, прилёт беспилотника на территорию одного из предприятий Ижевска произошёл 17 ноября 2024 года. Тогда пострадал один человек.